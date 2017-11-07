В Генштабе рассказали о росте возможностей авиационных ядерных сил России

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил за пять лет увеличились в полтора раза, доля современных стратегических ракетоносцев достигла 75,7%, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом на 53% и составила 75,7%", — заявил Герасимов на коллегии.

Он подчеркнул, что "в целом боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил повысились более чем в 1,5 раза".

По словам начальника Генштаба, на плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС: "На них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

"Организовано восстановление производства самолетов Ту-160М. Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации", — перечислил Герасимов.