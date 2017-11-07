МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Успех операции в Сирии повысил престиж службы в Вооруженных силах РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, за пять лет боевая мощь армии и флота значительно возросла.

"Комплекс взаимоувязанных мероприятий по строительству и развитию Вооруженных сил, повышение качества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки, успех операции в Сирии значительно повысили престиж военной службы", — подчеркнул министр.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению враждующих сторон.