Абсолютное большинство россиян одобряют деятельность армии, заявил Шойгу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 90% россиян одобряют деятельность российской армии — это максимальный показатель за всю историю социологических измерений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Хочу подчеркнуть, что деятельность армии России в настоящее время одобряет 92% населения страны. Это максимальный показатель за всю историю социологических исследований. Столь высокое доверие россиян нас ко многому обязывает", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, "по данным независимых социологических исследований, сегодня 64% россиян считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей".

По словам министра обороны, с 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил, а отрицательные оценки снизились в 4,5 раза — с 31 до 7%", — добавил глава Минобороны.