Абсолютное большинство россиян одобряют деятельность армии, заявил Шойгу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 90% россиян одобряют деятельность российской армии — это максимальный показатель за всю историю социологических измерений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
79.1%Армии
12.5%Духовенству
3.7%СМИ
1.8%Судебной системе
2.9%Правоохранительным органам
Он подчеркнул, что, "по данным независимых социологических исследований, сегодня 64% россиян считают, что служба в армии является хорошей школой жизни для молодых людей".
По словам министра обороны, с 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил, а отрицательные оценки снизились в 4,5 раза — с 31 до 7%", — добавил глава Минобороны.