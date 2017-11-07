Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта до конца года

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Два "комплексных военных объекта" на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах будут сданы в конце это года, что позволит при необходимости оперативно наращивать группировки войск на этом стратегическом направлении.

Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Министерство обороны комплексно развивает арктические территории. До конца года будут сданы ещё два комплексных объекта, размещённых в ключевых точках исключительной экономической зоны Российской Федерации на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах", — сказал Шойгу.

"Это позволит осуществлять контроль над Северным морским путём, обеспечивать безопасность экономической деятельности России в Арктическом регионе, а также при необходимости оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении", — подчеркнул министр.