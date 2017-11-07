В Рособоронэкспорте рассказали о намерении Индонезии продолжить закупку БМП

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. Индонезия намерена продолжить закупку российских флотских боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления внешних связей Рособоронэкспорта Виктор Бракунов.

"В Индонезии руководство Минобороны и командование корпуса морской пехоты ВМС высоко оценивают тактико-технические и эксплуатационные характеристики поставленных БМП-3Ф, есть намерение продолжить закупку указанной продукции военного назначения", — сказал он на выставке Thailand Defense&Security.

Сегодня БМП-3Ф (модификация для морской пехоты) успешно эксплуатируются в Корпусе морской пехоты Вооруженных сил Индонезии. Первая партия из 17 машин была поставлена в рамках соглашения о госкредите Индонезии со стороны России на миллиард долларов, подписанного в сентябре 2007 года в ходе визита в Джакарту президента РФ Владимира Путина.

Первые БМП-3Ф прибыли в Индонезию в ноябре 2010 года, а в мае 2013 года Джакарта подписала новый контракт о покупке 37 машин общей стоимостью 114 миллионов долларов для морской пехоты. В январе 2014 года вторая партия машин была передана военным.

Также сообщалось о планах индонезийской стороны удвоить парк БМП-3Ф или приобрести плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф.

Выставка Thailand Defense&Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.