Яровая внесла в Госдуму проект о помощи при выборе военной специальности

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на помощь молодым людям допризывного возраста при выборе военной специальности, сообщили в пресс-службе парламентария.

"Согласно законопроекту, подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву", — говорится в сообщении пресс-службы Яровой.

Также отмечается, что соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента во вторник.

"Мы даём возможность использовать знания, профессиональные и технические навыки, которые ребята приобретают на занятиях, например, в ДОСААФ, как первичную специальность, когда они приходят в военкомат, что в полной мере соответствует интересам самих призывников", — приводятся слова Яровой.

Как отметила пресс-служба парламентария, законопроектом также предлагается устранить пробел в федеральном законодательстве и отнести на уровне базового федерального закона общественно-государственные организации к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям.