Корабль "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в Лиссабон

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" завершил трехдневный деловой заход в Лиссабон и продолжил свой дальний поход в Атлантическом океане, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в столицу Португалии — порт Лиссабон. Пополнив до установленных норм необходимые запасы, он продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантике", — сказал он.

По словам начальника пресс-службы, во время стоянки на борт БПК прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Для семей сотрудников российского посольства организовали экскурсию по кораблю. Российские моряки также посетили музей ВМС Португалии и побывали на борту парусного фрегата XIX века.

Дальний поход БПК "Вице-адмирал Кулаков" продолжается более трёх месяцев. Главную базу Северного флота, город Североморск, российский корабль покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде 30 июля экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

С конца августа до середины октября экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.