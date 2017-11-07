Корабль "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в Лиссабон

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" завершил трехдневный деловой заход в Лиссабон и продолжил свой дальний поход в Атлантическом океане, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
По словам начальника пресс-службы, во время стоянки на борт БПК прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Для семей сотрудников российского посольства организовали экскурсию по кораблю. Российские моряки также посетили музей ВМС Португалии и побывали на борту парусного фрегата XIX века.
С конца августа до середины октября экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.