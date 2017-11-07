Путин включил в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Бондарева

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ экс-главкома ВКС, главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации… следующие изменения… в составе коллегии Комиссии: включить Бондарева В.Н. — председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (по согласованию)", — говорится в документе.

Этим же указом Путин исключил из состава коллегии ВПК экс-главу комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатора Виктора Озерова.

Кроме того, президент включил в состав комиссии министра экономического развития России Максима Орешкина.