Россия заключила контракт на поставку Таиланду двух вертолетов Ми-17В-5

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Таиланд заключили контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5 в эту азиатскую страну, в дальнейшем речь может идти о поставке целой партии таких машин, сообщил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

"В сентябре 2017 года подписан контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5 в интересах Королевских Сухопутных войск Таиланда. В дальнейшем речь может идти о партии машин", — сказал он на выставке Thailand Defense & Security.

Ранее командующий сухопутных войск Таиланда генерал Тхирачай Накванит заявил о том, что Таиланд намерен приобрести дополнительную партию российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В5, которые пойдут на смену эксплуатируемым в ВВС Королевства американских вертолетов "Чинук". Данная потребность продиктована ограниченным оборонным бюджетом страны и оптимальному сочетанию цены и качества российских вертолетов.

Ожидалось, что по итогам рабочей встречи премьер-министра Таиланда — Правита Чан-Оча и Дмитрия Медведева осенью 2016 года в Санкт-Петербурге будут подписаны ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества.

Позднее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия в 2017 году планирует поставить Таиланду четыре военно-транспортных вертолёта Ми-17В5, которые Бангкок дозакупает по мере наличия бюджетного финансирования.

Ми-17В-5 предназначены для перевозки людей (десанта) и различных грузов (в том числе — на внешней подвеске). Вертолеты Ми-8/17 применяются в военных целях, а также в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. В настоящее время выпущено более 12 тысяч винтокрылых машин серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран мира.

Выставка Thailand Defense & Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.