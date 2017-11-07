Россия участвует в тендере на поставку Таиланду ударных вертолетов

БАНГКОК, 7 ноя — РИА Новости. Россия приняла решение об участии в тендере на поставку Таиланду ударных вертолетов и предлагает машины Ка-52 и Ми-35М, сообщил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Петухов.

"В сентябре таиландской стороной объявлен тендер на поставку ударных вертолетов. АО "Рособоронэкспорт участвует в этом тендере с вертолетами Ка-52 и Ми-35М", — сказал он на выставке Thailand Defense & Security.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.

Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 килограммов боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 килограммов грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Вертолет отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в том числе в горах, при температуре от —50°С до +50°С и влажности до 98%.

Выставка Thailand Defense & Security проходит с 6 по 9 ноября в Бангкоке.