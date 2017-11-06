Рогозин посмеялся над словами Трампа о "величайшей военной технике"

митрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017

митрий Рогозин на 10-м заседании российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Сочи. 10 октября 2017

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин с иронией отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США производят величайшую в мире военную технику.

С таким заявлением Трамп выступил во время визита в Японию в рамках 13-дневного турне по Азии. Он отметил, что в этом плане к США "никто и близко не подступился".

"Да ладно", — написал Рогозин в Twitter, добавив в конце смайлик.

В августе российский вице-премьер с иронией отреагировал на слова Трампа о том, что США больше не будут использовать свои вооруженные силы для построения демократии в других странах. "До сих пор это было их прямой обязанностью, включая демократизацию населения Хиросимы и Нагасаки", — написал Рогозин в Twitter.