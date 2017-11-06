На выставке в Таиланде Россия представит более 200 образцов вооружений

БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Российская сторона представит более 200 единиц различной военной продукции на оборонной выставке Defence & Security 2017, которая пройдет с 6 по 9 ноября в Бангкоке, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" представит 220 наименований продукции военного назначения на международной азиатской выставке и конференции по обороне и безопасности Defense & Security 2017", — сообщили в пресс-службе.

Наиболее перспективными для рынка Юго-Восточной Азии, по оценкам российских специалистов, являются сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35 и Су-30, боевые вертолеты Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и Ми-28НЭ, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и "Тахион".

Кроме того, ожидается внимание к фрегату проекта 11356, подводным лодкам "Амур-1650" и проекта 636, а также системам вооружения для кораблей и подводных лодок ВМС стран региона. Сухопутные силы региона проявляют интерес к танкам Т-90С, боевым машинам пехоты БМП-3М, бронетранспортерам БТР-80 и БТР-82А, противотанковым комплексам. Стабильным спросом на региональном рынке пользуются российские средства ПВО различного радиуса действия.

Главой объединенной российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, а главой объединенной делегации госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта — начальник управления внешних связей Рособоронэкспорта Виктор Бракунов.

"Юго-Восточная Азия сегодня является одним из приоритетных для Рособоронэкспорта регионов. С начала 2000-х годов военно-техническое сотрудничество с входящими в него странами получило большую динамику. Наиболее активно компания взаимодействует с Вьетнамом, Индонезией, Филиппинами, в 2017 году наблюдается оживление сотрудничества со страной-хозяйкой выставки — Таиландом", — цитируется в сообщении Бракунов.

Кроме того, с российской стороны в выставке примет участие концерн по производству боеприпасов "Техмаш". На его стенде будут представлены реактивные противотанковые гранаты РПГ-30 (с гранатометом одноразового применения) и РПГ-26, а также боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии, такие как боекомплект 125-миллиметровых выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90, и 100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел 3УОФ17 для БМП-3 (используются странами региона).

Также российская сторона намерена представить в Таиланде комплекс кибербезопасности.

По информации организаторов выставки, мероприятие посетят 13895 специалистов в области обороны и безопасности из 59 стран. При этом ожидается, что 94% из них будут из Таиланда.