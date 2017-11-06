На выставке в Таиланде Россия представит более 200 образцов вооружений

БАНГКОК, 6 ноя — РИА Новости. Российская сторона представит более 200 единиц различной военной продукции на оборонной выставке Defence & Security 2017, которая пройдет с 6 по 9 ноября в Бангкоке, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Наиболее перспективными для рынка Юго-Восточной Азии, по оценкам российских специалистов, являются сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35 и Су-30, боевые вертолеты Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и Ми-28НЭ, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и "Тахион".
Кроме того, ожидается внимание к фрегату проекта 11356, подводным лодкам "Амур-1650" и проекта 636, а также системам вооружения для кораблей и подводных лодок ВМС стран региона. Сухопутные силы региона проявляют интерес к танкам Т-90С, боевым машинам пехоты БМП-3М, бронетранспортерам БТР-80 и БТР-82А, противотанковым комплексам. Стабильным спросом на региональном рынке пользуются российские средства ПВО различного радиуса действия.
Главой объединенной российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, а главой объединенной делегации госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта — начальник управления внешних связей Рособоронэкспорта Виктор Бракунов.
Также российская сторона намерена представить в Таиланде комплекс кибербезопасности.
По информации организаторов выставки, мероприятие посетят 13895 специалистов в области обороны и безопасности из 59 стран. При этом ожидается, что 94% из них будут из Таиланда.