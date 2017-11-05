К 60-летию РВСН выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Серия почтовых марок и юбилейных монет выйдет к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Согласно сообщению, 60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года, в 2014 году ракетным войскам исполнилось 55 лет.

"К 60-летию РВСН планируется выпустить серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию отечественного ракетостроения от Р-2 до ракет, находящихся на боевом дежурстве. Отдельные серии будут посвящены как мобильной, так и стационарной группировке", — говорится в сообщении.

Подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом для привлечения нумизматов. Также прорабатывается вопрос о выпуске юбилейных открыток "Твои гарнизоны, Россия", которые отразят особенности службы офицеров-ракетчиков в отдаленных гарнизонах.