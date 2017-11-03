Патрушев проверит Сегежу в Карелии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время посещения 8 ноября города Сегежа в Карелии проверит ход реализации решений госкомиссии по развитию промышленного производства в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата СБ России.

"Николай Патрушев, являющийся согласно указу президента РФ председателем государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, изучит ход реализации решений госкомиссии, направленных на развитие промышленного производства в регионе", — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Патрушев примет участие в торжественной церемонии запуска новой бумагоделательной машины на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (входит в Segezha Group, АФК "Система").

Впервые за 25 лет в России смонтирована техника для выпуска всех видов мешочных бумаг производительностью 110 тысяч тонн в год. Проект осуществили по решению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. При его реализации использовались передовые технологии в целлюлозно-бумажной отрасли, применение которых позволит существенно повысить экологическую и экономическую эффективность производства, отмечается в сообщении.

Согласно указу президента РФ от 24 мая 2013 года № 517 работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.