БПК "Вице-адмирал Кулаков" завершил выполнение задач в Средиземном море

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" завершил выполнение задач дальнего похода в акватории Средиземного моря, в пятницу корабль вышел в Атлантический океан через Гибралтарский пролив, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Проход проливной зоны занял несколько часов, российские моряки осуществили его в ночное время с соблюдением правил навигационной безопасности при плавании в узкости. В течение двух последних недель БПК "Вице-адмирал Кулаков" выполнял задачи дальнего похода и совершенствовал военно-морскую подготовку экипажа в Средиземном море", — сказал Серга.

По его словам, главную базу Северного флота, город Североморск, российский корабль покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде 30 июля экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Серга напомнил, что в течение 1,5 месяца экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

В середине октября БПК "Вице-адмирал Кулаков" прошел Суэцким каналом из Красного в Средиземное море. За время дальнего похода российский корабль прошел более 17 тысяч морских миль, совершил деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Салала (Оман) и Александрия (Египет).