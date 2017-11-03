Экологи Севфлота продолжат собирать металлолом до полной очистки Арктики

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сбор пустых бочек и другого металлического лома, оставшегося в Заполярье со времен СССР, экологи Северного флота (СФ) продолжат до полной очистки Арктики, заявил в пятницу командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

"Уже третий год подряд в летний период но острове Котельный экологический взвод военнослужащих материально-технического обеспечения СФ осуществляет сбор металлолома, прессовку порожней бочкотары для последующего вывоза и утилизации. Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тысяч бочек. Было вывезено более 2,4 тысячи тонн металлолома", — сказал Евменов.

По словам командующего СФ, "эта работа продолжится до полной очистки Арктики".

"Мы стараемся не только сохранить окружающую среду, но исправить оплошности, допущенные в советское время, и очистить ее от накопленного мусора", — пояснил он.

В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.

Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.

В составе СФ созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. На островах Котельный и Земля Александры приняты в эксплуатацию административно-жилищные комплексы замкнутого цикла. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.