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Безопасность

В Женеве обсудят итоги сочинской конференции по биологической безопасности

20:1002.11.2017
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© Fotolia / krasnevskyВид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фотоВид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
© Fotolia / krasnevsky

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Итоги конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", прошедшей в Сочи, обсудят на совещании участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам мероприятия.

Военные учения. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Основной целью конференции стало содействие успеху переговорного процесса в рамках конвенции, результативному проведению предстоящего совещания ее государств-участников (Женева, 4-8 декабря) и дальнейшей программе работы по этой линии на период 2018–2020 годов.

По словам Поповой, в настоящее время работа по КБТО ограничена плановыми совещаниями, Россия надеется, что они будут расширены деятельностью рабочих групп. "В Женеве будет большое совещание, от которого мы ждем начала межсессионной работы, которая была приостановлена, вот теперь у нас есть шанс, потому что мы обсудили все острые вопросы на нашей площадке", — заявила Попова.

"Мы говорили о том, что межсессионная работа должна быть продолжена, и определенная надежда появилась на то, что в Женеве в декабре правильные решения будут приняты", — сказала она.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Попова отметила, что полностью удовлетворена итогами конференции. Попова напомнила, что прошедшая конференция — первая конференция такого уровня на тему биологической безопасности в Российской Федерации, мероприятие привлекло 27 стран, среди которых ведущие в этом направлении страны, в общей сложности — более 120 участников.

Конференция, которая проходила в Сочи 1-2 ноября, завершилась принятием резолюции. "Это текст, в котором мы отразили все результаты и единое мнение, с чем никто не спорит, что тема развития КБТО должна быть продолжена для общего блага. Для защиты людей на всей планете", — заявила глава Роспотребнадзора.

"Вместе с тем это очень серьезный документ о едином мнении трех депозитариев в рамках КБТО — Российской Федерации, США и Великобритании, — о том, что они тоже едины в намерении продолжать эту работу в рамках КБТО в заданном векторе, в заданном направлении", — отметила она.

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