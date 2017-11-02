Военные показали комплекс экспресс-выявления опасных инфекций в Сочи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ представили в Сочи на международной конференции мобильный комплекс, предназначенный для обнаружения экспрессными методами возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, сообщило в четверг Минобороны России.
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"Специалисты войск РХБЗ ВС РФ представили мобильный комплекс для анализа патогенных биологических материалов участникам международной конференции, посвященной глобальным угрозам биологической безопасности. В его состав входят модули анализа проб методом полимеразной цепной реакции и генотипирования, иммуноферментного анализа, обработки информации, а также машина биологической разведки", — говорится в сообщении.
Мобильный комплекс был успешно апробирован в ходе обеспечения безопасности зимней Олимпиады в Сочи, на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани и проведенном в России Кубке конфедераций ФИФА.