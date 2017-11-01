В авиаполк Западного военного округа в Карелии прибыли истребители Су-35

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шесть новейших истребителей Су-35С совершили перелет протяженностью более 8 тысяч километров с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования в Карелии, сообщила в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В ближайшее время экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С, пополнивших парк боевых машин авиационного полка ЗВО, приступят к выполнению учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

"Шесть новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения "4++" совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования ЗВО, расположенный в Карелии", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "экипажи пролетели маршрут протяженностью более 8 тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов".

Су-35C — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в опытно-конструкторском бюро имени Сухого, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет разработан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35C способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий.