Минобороны передаст ФСО охотугодья в Завидово и Барсуково

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство обороны РФ передаст в ведение Федеральной службы охраны (ФСО) России Завидовское и Барсуковское военные лесничества с 1 января 2018 года, следует из распоряжения правительства РФ от 27 октября 2017 года №2382-р, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Завидовское военное лесничество было любимым местом охоты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, других руководителей СССР и РФ.

"Передать в ведение ФСО России с 1 января 2018 года федеральное государственное учреждение "Завидовское военное лесничество" Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ и федеральное государственное учреждение "Барсуковское военное лесничество" Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ, находящиеся в ведении Минобороны России", — говорится в документе.

Российскому оборонному ведомству правительственным распоряжением предписано "в установленном порядке передать ФСО России бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности учреждений в 2018-2020 годах".

ФСО России должно в трехмесячный срок со дня передачи охотничьих угодий обеспечить приведение учредительных документов двух военных лесничеств в соответствие с законодательством РФ.

В настоящее время Завидовское военное лесничество зарегистрировано в поселке городского типа Козлово Конаковского района Тверской области. Основными видами его деятельности названы лесоводство, производство пиломатериалов, непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины.

Барсуковское военное лесничество зарегистрировано в селе Высокиничи Жуковского района Калужской области. Основным видом деятельности этого учреждения является лесоводство.