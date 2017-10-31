Корабли Балтийского флота отработал учебные задачи в Средиземном море

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота отработал учебные задачи в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола", находящийся в дальнем походе, отработал ряд учебно-боевых задач в акватории Средиземного моря", — сказал он.

В частности, были проведены учения по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработана организация связи и плавания. В тренировках по обеспечению безопасности корабля при стоянке на рейде приняли участие морские пехотинцы из состава подразделений антитеррора.

Отмечается, что экипажи кораблей в рамках дальнего похода отрабатывают элементы курсовой задачи в море, проводят плановые корабельные тренировки боевых расчетов и учения по борьбе за живучесть.

Отряд кораблей покинул Балтийск 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.