Два вуза Минобороны вернули себе советские названия

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Два вуза Минобороны России внесут в перечень военных профессиональных образовательных организаций под советскими названиями: Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище и Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное училище, следует из текста распоряжения правительства РФ от 26 октября 2017 года №2351-р, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Пункт 3 раздела I перечня военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2004 года.., дополнить абзацами следующего содержания: "Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище (и) Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное училище", — сказано в тексте документа.

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище является одним из старейших вузов России и единственным учебным заведением в стране, где готовят офицеров для танковых подразделений Вооруженных сил РФ. Оно ведет свою историю с 1 сентября 1866 года.

Более 50 выпускников училища были удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, свыше 250 выпускников получили высшие офицерские звания.

Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное училище в 2017 году отметит свой 100-летний юбилей.

Среди его выпускников 96 Героев Советского Союза, из них четверо стали кавалерами Золотой Звезды дважды; 12 Героев России; один выпускник был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Из стен училища вышли пять маршалов, более 600 генералов.