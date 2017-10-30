Россия впервые поставила Венесуэле комплекс для ремонта военной техники

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия впервые поставила в Венесуэлу мобильный комплекс для ремонта и техобслуживания девяти типов вооружений военной техники, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Данная техники была поставлены за рубеж впервые.

"Рособоронэкспорт" передал Боливарианской Республике Венесуэла мобильный сервисный комплекс, предназначенный для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту вооружения и военной техники сухопутных войск", — говорится в сообщении.

По словам заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергея Гореславского, которые приводятся в сообщении, комплекс способен вести сервисное обслуживание девяти типов вооружения и военной техники сухопутных войск и заказчик уже проявил интерес к расширению возможностей комплекса с целью обслуживания техники для других родов войск.

"Они (комплексы — ред) позволяют в масштабе реального времени получать информацию о состоянии техники, планировать ее обслуживание и ремонт в полевых условиях, вести электронный паспорт военной техники, автоматически формировать заявки на запасные части", — сказал он, рассказывая о возможностях данной техники.

Срок полного развертывания основной части комплекса на подготовленной грунтовой или бетонированной площадке составляет всего 25 дней, все его элементы приспособлены к перевозке без ограничения дальности железнодорожным, водным и автомобильным транспортом без снижения готовности к работе после транспортировки.