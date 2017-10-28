Российские ВКС провели более 100 учений в 2017 году

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экипажи армейской авиации ВКС РФ приняли участие в более 100 учениях и налетали свыше 40 тысяч часов в этом году, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня исполняется 69 лет армейской авиации Воздушно-космических сил. В нынешнем году с подразделениями проведено более 100 летно-тактических учений различного уровня. Общий налет составляет более 40 тысяч часов, в том числе более восьми тысяч часов ночью. Совершено более четырех тысяч вылетов на полигон с практическим бомбометанием, пусками ракет, стрельбой из авиационной пушки", — говорится в сообщении.

Начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВКС Олег Чесноков отметил, что уже второй год подряд новая авиационная техника поступает в войска с опережающими темпами.

"На сегодня 75% воинских частей армейской авиации полностью оснащены новыми образцами авиационной техники," – сказал он.

Первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами, появилась 28 октября 1945 года. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду авиации ВВС.

По данным ведомства, сегодня на вооружении у авиации ВКС одни из лучших в мире вертолетов: Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М, Ми-26, Ми-8 и его современные модификации, а также учебные вертолеты "Ансат-У" и Ка-226.