Военный конфликт на западной границе России маловероятен, заявил Шаманов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") считает военный конфликт на западной границе России маловероятным, но признает негативную тенденцию в развитии ситуации.

Ранее в пятницу министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что военно-политическая обстановка у западной границы России обостряется на фоне размещения в Прибалтике и Польше батальонных групп НАТО. По его словам, только за последние три месяца в Восточной Европе и Балтии прошло более 30 учений альянса.

"В настоящее время он (реальный военный конфликт) маловероятен, но тенденция нехорошая, а реально она — плохая. Начинается опять бряцание оружием, ни к чему хорошему оно не приведет, если вовремя не остановиться", — заявил Шаманов, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, блок НАТО, развернув информационную истерию в период завершения подготовки к российско-белорусским учениям "Запад-2017", "произвел реальное усиление:… дислоцирующаяся в Германии американская дивизия на ротационной основе имела в Польше одну бригаду, накануне учения вторая бригада прибыла, а первая осталась на месте".

Параллельно идет "усиленная пропаганда на законодателей о создании новых (военных) структур, наряду с увеличением размеров финансирования", отметил генерал.

"Все это дело говорит о том, что идет планомерное нагнетание напряженности на наших западных границах. Это, безусловно, не может остаться без внимания политического и военного руководства нашей страны", — констатировал глава комитета.

Шаманов выразил мнение, что европейским странам НАТО следует заняться внутренними проблемами: автономией Испании, другими неурегулированными вопросами, — а не "реагировать" на мнимую российскую угрозу.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников Генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.