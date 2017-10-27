Уральская танковая дивизия приступила к сдаче первой контрольной проверки

САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Более 5 тысяч военных Уральской танковой дивизии приступили к сдаче первой контрольной проверки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Активная фаза контрольной проверки по итогам 2017 учебного года стартовала на полигонах 90-й танковой дивизии… Более 5 тысяч военнослужащих приступили к сдаче нормативов, в основе которых – стрельбы из вооружения танков и вождение бронетехники в дневное и ночное время", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦВО, при выполнении основного упражнения экипажу Т-72 необходимо за три минуты поразить танк противника, расчет гранатомета и противотанковый ракетный комплекс на автомобиле.

Помимо нормативов боевой подготовки комиссия проверит боевую готовность органов управления, частей и подразделений танковых, мотострелковых и специальных войск, слаженность расчетов и экипажей и систему материально-технического обеспечения. Каждый из солдат и офицеров будет оценен по основным дисциплинам боевой подготовки.

В состав комиссии, которая проверяет военных, вошли более ста офицеров и генералов под руководством командующего войсками округа Владимира Зарудницкого, По информации ЦВО, контрольная проверка завершится 3 ноября.

Вновь сформированная гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия дислоцирована на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевых машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.