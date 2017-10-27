Вертолеты Ка-27ПС провели тренировку по поиску в Атлантическом океане

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Корабельные вертолеты Ка-27ПС выполнили полеты в восточной части Атлантического океана и провели тренировку по поиску подлодок, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, провел тренировку по спасению человека, терпящего бедствие на море. Специальный манекен, который имитировал тонущего моряка, был обнаружен и поднят авиационными спасателями на борт поисково-спасательного вертолета.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и среднего морского танкера "Кола" покинул военную гавань Балтийска 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.