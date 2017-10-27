Вертолеты Ка-27ПС провели тренировку по поиску в Атлантическом океане

Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото

Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Корабельные вертолеты Ка-27ПС выполнили полеты в восточной части Атлантического океана и провели тренировку по поиску подлодок, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПС, базирующихся на корветах "Бойкий" и "Сообразительный", выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана. В ходе проведения плановых полетов вертолетчики… провели тренировки по поиску подводных лодок, а также по условному применению противолодочного вооружения", — сказал он.

Экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, провел тренировку по спасению человека, терпящего бедствие на море. Специальный манекен, который имитировал тонущего моряка, был обнаружен и поднят авиационными спасателями на борт поисково-спасательного вертолета.

По словам Мартова, на кораблях прошли тренировки групп антитеррора, состоящих из морпехов Балтийского флота. "Черные береты" отработали посадку и высадку из вертолета Ка-27ПС, подъем на борт корабля с быстроходной лодки, обследование внутренних помещений, а также провели учебный бой на верхних палубах.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и среднего морского танкера "Кола" покинул военную гавань Балтийска 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.