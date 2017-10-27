На сайте Минобороны открылся раздел о военном ЖКХ

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый информационный раздел с материалами о работе "Центрального жилищно-коммунального управления" (ЦЖКУ) запущен на официальном сайте Минобороны — его посетители смогут обращаться в управление по вопросам ЖКХ в режиме онлайн, сообщил РИА Новости официальный представитель ЦЖКУ капитан первого ранга запаса Василий Фатигаров.

Основной целью деятельности ЦЖКУ Минобороны России является содержание объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил РФ.

"На официальном сайте Минобороны России запущен новый информационный раздел о Федеральном государственном бюджетном учреждении "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ. Посетители раздела смогут найти все необходимые данные, в том числе контактную информацию о филиалах ЦЖКУ, о деятельности управления или обратиться по любым интересующим вопросам в сфере ведомственного жилищно-коммунального хозяйства", — сказал Фатигаров.

По его информации, для удобства потребителей, разработан новый функционал, позволяющий сотрудничать и взаимодействовать в режиме онлайн.

"Все запросы в кратчайший срок будут рассмотрены сотрудниками соответствующих территориальных органов ЦЖКУ для подготовки ответа заявителю", — добавил представитель ЦЖКУ.