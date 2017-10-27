Войска ЗВО до конца года получат почти две тысячи единиц техники

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Войска Западного военного округа до конца 2017 года получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, особое внимание уделяется совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.