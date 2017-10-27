Сокращение расходов не повлияет на обороноспособность, заявили в Совфеде

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сокращение расходов на оборону в бюджете на 2018 год не снизит темпы укрепления обороноспособности России и не помешает обеспечению основных стратегических целей ВС РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

"Сокращение расходов на национальную оборону в следующем году, предусмотренное законопроектом, не снизит темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Бондарев напомнил, что решение о выделении бюджетных ассигнований в размере меньшем, чем в предыдущие годы, заложено ещё при разработке федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Оно связано с завершением ряда мероприятий в рамках исполнения "майского указа" президента РФ, которые требовали выделения дополнительных средств, подчеркнул он.

"Будущие расходы на оборону кажутся заниженными только в сравнении с бюджетом предыдущих годов. Убеждён, что заложенные в бюджете средства позволят обеспечить основные стратегические цели Вооружённых сил России", — заявил сенатор.

По его словам, концепцию представленного Минфином проекта бюджета оборонный комитет Совета Федерации поддерживает.