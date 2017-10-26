Патрушев рассказал о работе по предупреждению терактов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские правоохранительные органы своевременно выявляют тех, кто намерен совершить акты терроризма, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Слава богу, нам удалось эту проблему (терроризма — ред.) внутри страны практически свести к нулю. Идет своевременное выявление тех лиц, которые хотят совершить террористический акт или деяние террористической направленности. Мы работаем в этом плане на ранней стадии",- сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.