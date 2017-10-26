"Швабе" представил на "Интерполитехе" более 30 новейших оптических приборов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" представил на крупнейшей международной выставке в области обеспечения государственной безопасности в России и странах СНГ "Интерполитех — 2017" более 30 новейших оптических приборов преимущественно специального назначения, сообщает пресс-служба холдинга.

Гости экспозиции проявили особый интерес к биноклям с гироскопической стабилизацией изображения БСВ 16х40, дальномерной и прицельной технике спецназначения "Швабе". Военные высоко отметили панкратические прицелы для снайперских винтовок и лазерные устройства — сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна", дальномер-бинокль LRB 7х40 и другие изделия.

"Ряд представленных приборов используется на практике российскими сухопутными войсками, военно-морским флотом, МВД России, Росгвардией и другими структурами. С помощью оптики "Швабе" военные решают различные задачи, в том числе осуществляют мониторинг территорий, обнаруживают вражескую технику, оказывают противодействие преступности и борются с терроризмом. На выставке "Интерполитех — 2017" Холдинг показал возможности самых современных образцов отечественной оптико-электронной техники специального назначения и передовые гражданские приборы. Представители ВС РФ оценили качество их исполнения и высокие технико-эксплуатационные свойства", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Одним из ключевых экспонатов на стенде Холдинга стал не имеющий аналогов в России сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна". Данный прибор автоматически на дальности до 2000 метров находит и фиксирует местоположение оптических и оптико-электронных устройств, которые ведут наблюдение или прицеливание.

Вместе с тем гости экспозиции проявили интерес к гражданской продукции "Швабе" — влагозащищенным биноклям, новым тепловизионным прицелам ПТ-8 и ПТ-9, а также оптическим прицелам постоянной и переменной кратности серий 1П89 и ПОЗ.

В этом году экспозиция "Интерполитех" заняла более 24 тысяч квадратных метров, на которых было представлено 1500 технологических новинок в области средств безопасности. В выставке приняли участие 470 крупнейших российских и зарубежных компаний из России, Китая, ОАЭ, Германии, Кореи, Японии, США и других стран мира. Стенд холдинга "Швабе" за время проведения мероприятия посетили более 8000 человек.