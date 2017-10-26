Песков уточнил повестку заседания Путина с Советом безопасности

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Угрозы, связанные с цифровой безопасностью, находятся на повестке дня Кремля, но на расширенном заседании Совета безопасности в четверг конкретные "кейсы", связанные с телефонными и хакерскими атаками, рассматриваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что угрозы, связанные с цифровой безопасностью, находятся на повестке дня. "Все эти угрозы – они находятся на повестке дня, но главная цель – это бесперебойная работа информсистем", — подчеркнул он.
"Разумеется, заседание Совета безопасности осуществляется не для разбора кейсов. Это вопрос для проработки на экспертном уровне. Это для обсуждения концептуальных вопросов", — уточнил пресс-секретарь главы государства.