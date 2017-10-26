Россия и Китай проведут компьютерные командно-штабные учения по ПРО

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости, Жанна Манукян.Россия и Китай до конца года проведут компьютерные командно-штабные учения по противоракетной обороне, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"С начала года межармейские отношения между Китаем и Россией продолжают сохраняться на высоком уровне. Стороны провели стратегические консультации, совместные брифинги по вопросам ПРО, совместные военно-морские учения. В течение этого года мы также проведем компьютерные командно-штабные совместные учения по противоракетной обороне и другие мероприятия", — заявил Жэнь Гоцян.

Он подчеркнул, что стороны продолжат и дальше совместными усилиями содействовать устойчивому развитию двусторонних отношений в военной сфере.

Впервые российско-китайские компьютерные командно-штабные учения прошли в мае 2016 года.