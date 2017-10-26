Российские танкисты проводят "танковые дуэли" в горах Армении

ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащие танкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Армении в рамках итоговой проверки за летний период проводят "танковые дуэли", сообщили в среду в пресс-службе ЮВО.
В пресс-службе отметили, что по условиям "дуэли" один танк замаскирован в окопе, второй танк действует на дальности по фронту около 2 тысяч метров, меняя огневые позиции для скрытности. Участникам тактического поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное "огневое поражение". Огневой бой завязывается в месте организованной засады с использованием холостых боеприпасов.
"При выполнении данного контрольного танкового поединка экипажи Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по неподвижным и динамичным целям, маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки. Подготовка танковых экипажей ЮВО с выполнением элементов "танковой дуэли" в Закавказье проводится в рамках сдачи контрольных проверок и при подготовке танкистов к участию в отборочных этапах конкурса Всероссийских армейских игр по "танковому биатлону", — говорится в сообщении.
Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечены около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.