Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большой морского танкер "Борис Бутома" завершили визит в филиппинскую Манилу, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Как сообщил Воскресенский, во время визита военные двух стран провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. Для моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетили Национальный парк Лунета.