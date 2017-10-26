В войска связи ВВО в этом году поступило более 80 единиц новой техники

Военнослужащие во время учений войск Центрального военного округа на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Архивное фото

Военнослужащие во время учений войск Центрального военного округа на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Около 80 единиц техники поступило с начала этого года в подразделения войск связи Восточного военного округа, до конца года планируется поступление еще около 20 единиц современных образцов техники, сообщает пресс-служба округа.

"Более 80 единиц техники связи поступило в ВВО в текущем году. В частности, на вооружение приняты более 40 командно-штабных машин, комплексные полевые аппаратные, которые обеспечивают обмен текстовой, картографической и другой информацией в онлайн режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в войска также поступили станции спутниковой связи, свыше 20 радиорелейных и тропосферных станций, радиостанции пятого поколения "Азарт" и комплексы "Стрелец".

"До конца текущего года планируется поступление еще около 20 единиц современных образцов техники. Для обеспечения работы новой аппаратуры в следующем году в ВВО прибудут более 80 офицеров-выпускников профильных военных вузов", — сообщает пресс-служба.