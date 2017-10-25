Главы МВД России и Финляндии условились создать группу по борьбе с террором

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев и его коллега из Финляндии Паула Рисикко на встрече в Хельсинки договорились о создании рабочей группы по борьбе с нелегальной миграцией, противодействию терроризму и экстремизму, сообщается на сайте МВД РФ.

"Кроме того, стороны рассмотрели совместные действия на миграционном направлении… Министры с учетом высокого приоритета этой работы договорились о создании специализированной рабочей группы. В первую очередь речь идет о предупреждении и пресечении преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выявлении среди иностранцев лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МВД России рассказал Рисикко о миротворческой деятельности, в которой ведомство принимает активное участие с 1992 года. В заключении Владимир Колокольцев выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-финляндского сотрудничества в правоохранительной сфере.