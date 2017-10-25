Эксперт увидел в нововведениях НАТО подготовку к гибридной войне с Россией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два новых воинских формирования, которые планирует создать НАТО, могут быть использованы для вторжения на север РФ, считает член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.
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По мнению Сивкова, создание новых военных формирований "связано с тем, что США приступили к непосредственной подготовке" к гибридной войне с Россией, которая может начаться уже в 2018-2019 годах. "Главным фактором победы в ней является возможность подрыва российского общества изнутри", — пояснил эксперт РИА Новости.
По его мнению, важнейшим направлением возможного вторжения будет север — с высадкой десанта в пунктах базирования северного флота "с целью захвата кораблей и захвата и уничтожения морских стратегических ядерных сил, группировка которых находится на Северном флоте". "Второе подразделение, которое будет создаваться в Европе, будет обеспечивать развертывание войск в районы боевого предназначения", — заключил Сивков.