В Центральной России начались масштабные учения военно-транспортной авиации

УЛЬЯНОВСК, 25 окт – РИА Новости. Более тысячи десантников из Ростовской области высадились в ходе масштабных учений военно-транспортной авиации в Центральной России, рассказал журналистам в среду врио заместителя командующего ВДВ РФ по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

"Впервые проведены такие масштабные учения и переброска десанта на такие большие расстояния и на незнакомые площадки. Это касается, прежде всего, 7-й дивизии ВДВ из Ростовской области", — подчеркнул Осипенко.

По его словам, десантирование будет проводиться на протяжении двух дней. Кроме площадки приземления Восход в Ульяновской области, параллельно десантирование сегодня шло в Костромской области. А в ночь на сегодня прошло десантирование из самолетов Ан-2 в Псковской области.

Оценка по итогам первого дня учений — "отлично".

В рамках учений в высшие степени боеготовности приведены авиационные полки в Тверской, Псковской и Ростовской областях, по тревоге подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.