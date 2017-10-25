Патрушев посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Барнауле

БАРНАУЛ, 25 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил в среду предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — Алтайский приборостроительный завод "Ротор" и Барнаульский станкостроительный завод, сообщает корреспондент РИА Новости.
Основное назначение Алтайского приборостроительного завода "Ротор" — выпуск сложных электромеханических и электронных приборов и систем, а также гироскопических устройств. В 2001 году предприятие начало осваивать производство гражданской продукции.
Во вторник Патрушев провел в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО. Оно прошло с участием полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, глав субъектов федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств. В ходе совещания были рассмотрены дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемые органами государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематика декриминализации данной сферы в регионах СФО.