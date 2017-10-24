Десантники двух штурмовых дивизий подняты по тревоге в рамках учений

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях в рамках учений, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Подразделения новороссийской горной десантно-штурмовой дивизии совершили двухсоткилометровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.
"На 2017 год спланированы совместные учения частей и соединений ВТА и ВДВ по переброске войск на большие расстояния с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления", — приводит департамент слова врио заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке полковника Михаила Осипенко.