Десантники двух штурмовых дивизий подняты по тревоге в рамках учений

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ подняты по тревоге в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях в рамках учений, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск подняты по тревоге в рамках совместных летно-тактических учений, которые стартовали сегодня с одним из соединений Военно-транспортной авиации ВКС России. В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях", — говорится в сообщении.

Подразделения новороссийской горной десантно-штурмовой дивизии совершили двухсоткилометровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.

"На 2017 год спланированы совместные учения частей и соединений ВТА и ВДВ по переброске войск на большие расстояния с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления", — приводит департамент слова врио заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке полковника Михаила Осипенко.