В Росгвардии сообщили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены из-за отсутствия финансирования, заявил во вторник первый замдиректора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

Перевод на военную службу позволит сотрудникам получать военные льготы, такие как военная ипотека, и сохранить свои текущие звания в случае военного конфликта (в военное время при призыве полицейские и прочие специальные звания не учитываются).

"Возможно, с теми глобальными мероприятиями, которые будут проводиться в 2018 году, сроки перевода сотрудников ОМОН, СОБР и авиационных подразделений будут перенесены на вторую половину 2018-2019 годы. Но это связано только с тем, что мы финансирования не видим на эти задачи", — сказал Меликов на заседании в Совете Федерации.

По утвержденным Совбезом РФ планам, перевод указанных подразделений на военную службу должен пройти до конца 2018 года, указал генерал. В ближайшее время, отметил Меликов, должно состояться совещание по данному вопросу.

"Наша позиция незыблема: мы должны перевести этих людей на военную службу, тем самым поднять их социальный статус", — подчеркнул Меликов.