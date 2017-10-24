Россия готова укреплять потенциал стран-членов "СМОА плюс", заявил Шойгу

КЛАРК (Филиппины), 24 окт – РИА Новости. Россия готова оказать содействие в укреплении потенциала стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров ("СМОА плюс") для противодействия распространению международного терроризма, в том числе его проникновению в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Россия готова оказывать необходимое содействие в укреплении потенциала "СМОА плюс" для эффективного противодействия этим угрозам", — сказал Шойгу во вторник, выступая на совещании на Филиппинах.

Он отметил, что за семь лет, прошедшие с момента создания, "СМОА плюс" превратился в эффективный и востребованный механизм регионального военного сотрудничества. "У нас есть хороший потенциал сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом, морской безопасности, гуманитарного содействия и чрезвычайного реагирования, военной медицины, миротворчества, гуманитарного разминирования", — сказал Шойгу.

Знаковым событием он назвал принятие в августе совместного заявления России и стран "десятки" по антитеррору. "Это стало первым шагом в организации совместных действий по борьбе с распространением влияния ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.)", — отметил Шойгу.

Он поблагодарил все страны-участницы за продуктивное сотрудничество в формате "СМОА плюс", а также Филиппины за отличную организацию работы совещания. "Хотели бы пожелать успехов Сингапуру, который принимает эстафету председательства АСЕАН и "СМОА плюс" на очередной период", — сказал Шойгу.

АСЕАН объединяет 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, к их партнерам по диалогу относятся еще восемь государств: Россию, США, Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.