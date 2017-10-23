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Безопасность

Под Ростовом прошли учения экипажей вертолетов "Терминатор"

13:0923.10.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учебно-тренировочного полета экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фотоВертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учебно-тренировочного полета экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" авиационного соединения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зачетные упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год. Всего были задействованы около 20 экипажей.

"В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств", — сказал собеседник агентства.

По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности. Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения. Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.

"Летающие танки" на учениях в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛетно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Летно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.Авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКомандир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".Вертолеты Ми-8 АМТШ во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.Авиационные техники готовят вертолет Ми-35 к вылету во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Авиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".Авиационные техники готовят вертолет Ми-35 к вылету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.Вертолеты Ми-8 АМТШ во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСпециалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к вылту во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Специалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолеты на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".Вертолеты Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".
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