В Приморье открыли учения "Индра-2017" парадом с пролетом истребителей

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Международные российско-индийские учения "Индра-2017", которые впервые пройдут в межвидовом формате, торжественно открылись во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ и ВВО, Вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

"В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения "Индра-2017" состоялся парад… Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран", — сообщил Воскресенский.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение "Индра-2017" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. С концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Церемония открытия учения завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Международные учения "Индра-2017" впервые пройдут на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.