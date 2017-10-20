В Приморье открыли учения "Индра-2017" парадом с пролетом истребителей

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Международные российско-индийские учения "Индра-2017", которые впервые пройдут в межвидовом формате, торжественно открылись во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения "Индра-2017" состоялся парад… Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран", — сообщил Воскресенский.
После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение "Индра-2017" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.
Международные учения "Индра-2017" впервые пройдут на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.