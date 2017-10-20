В Казахстане на учениях российские миротворцы эвакуировали беженцев

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали беженцев и развернули для них полевой лагерь на учениях в Казахстане, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Российские миротворцы отработали массовую эвакуацию беженцев из зоны вооруженного конфликта на учении "Нерушимое братство", активная фаза которого началась в Казахстане… для временно перемещенных лиц был развернут полевой палаточный лагерь, организована доставка продуктовых наборов и предметов первой необходимости, созданы условия для работы специалистов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца", — сказал он.

По словам Рощупкина, воздушную разведку и прикрытие колонн обеспечили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", переброшенные под Алма-Ату с новосибирской авиабазы Толмачево. Миротворцы развернули систему наблюдательных постов и КПП, создав условия для постконфликтного урегулирования.

В учении "Нерушимое братство – 2017" задействованы более 1,5 тысяч человек, около 200 единиц техники, а также 14 самолетов и вертолетов. Российский контингент насчитывает около 500 человек.