МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолеты дежурных сил ПВО России за прошедшую неделю четыре раза вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у российских границ, при этом всего было зафиксировано 16 самолетов-разведчиков следует из инфографики, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда" — официального печатного органа Минобороны РФ.

Согласно материалам, наибольшая активность разведывательной авиации была зафиксирована на западном стратегическом направлении (8 самолетов). Также три иностранных летательных аппарата было выявлено на арктическом СН, три – на юго-западном и два на восточном.

Кроме того, за минувшую неделю разведку вдоль морских границ РФ вели два иностранных корабля.