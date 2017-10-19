В Ижевске на акции ВКС выступят экипажи "Русских Витязей" на Су-30СМ

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выступит в Ижевске на акции Воздушно-космических сил РФ "Служба по контракту — твой выбор!", эта акция станет заключительной в текущем году, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Мероприятие пройдет 21 октября на набережной Ижевского пруда.

"Экипажи пилотажной группы в составе звена из четырех самолетов продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа — виражи, петли Нестерова, "бочки", роспуски, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ", — сообщили в российском военном ведомстве.

Накануне "Русские Витязи" перебазировались из подмосковной Кубинки на аэродром в Перми для участия в мероприятии. В четверг летчики авиагруппы провели тренировку своей воздушной программы над Ижевским прудом.

"На месте проведения акции будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-воздушной академии, Военно-космической академии, Военной академии ВКО, Краснодарского авиаучилища. Зрителям покажут летное и специальное обмундирование, средства поисково-спасательного обеспечения", — сообщили в Минобороны.