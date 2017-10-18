Рогозин предложил запретить госзакупки ПО с нераскрытыми исходными кодами

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил рассмотреть запрет на госзакупки программного обеспечения от зарубежных производителей, не раскрывающих исходные коды.

"Видимо, стоит рассмотреть запрет на поставку в госсектор оборудования для тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами", — заявил Рогозин на конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи — стратегия перемен".

По его словам, "особое внимание надо уделить замещению импортного программного обеспечения".

"А то мы все про "железо" говорим. Покупая зарубежное оборудование — маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому мы не обладаем исходными программными кодами", — пояснил вице-премьер.