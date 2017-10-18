Рогозин предложил запретить госзакупки ПО с нераскрытыми исходными кодами

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил рассмотреть запрет на госзакупки программного обеспечения от зарубежных производителей, не раскрывающих исходные коды.
По его словам, "особое внимание надо уделить замещению импортного программного обеспечения".
"А то мы все про "железо" говорим. Покупая зарубежное оборудование — маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому мы не обладаем исходными программными кодами", — пояснил вице-премьер.